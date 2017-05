Agriculture et apiculture pour dynamiser Makatea

PAPEETE, le 2 mai 2017. L'association Fatu Fenua no Makatea souhaite développer le secteur primaire sur l'atoll. Elle recherche des "capitaux" et souhaite une desserte maritime régulière.



L'association Fatu Fenua no Makatea s'est réunie samedi dernier en assemblée générale. Une cinquantaine de personnes, essentiellement des ayants-droits ayant quitté Makatea en 1966 lorsque les sites miniers ont été fermés, s'est déplacée. L'association Fatu Fenua no Makatea dénonce le projet d'exploitation de phosphate à Makatea et ses "conséquences désastreuses sur l'espace vie des habitants de l'île".



Sylvanna Nordman, présidente de l'association, souhaite "un vrai développement durable" pour l'atoll. Elle envisage de développer le secteur primaire. Mais pour développer l'agriculture et l'apiculture, il "faut trouver des capitaux pour investir sur Makatea" et "une rotation maritime régulière" . Aujourd'hui, il y a deux rotations mensuelles par mois, avec deux navires qui se suivent à quelques jours d'intervalle. " On ne peut pas se projeter à cause de cela", regrette-t-elle.