Agressions sexuelles: Scotland Yard élargit son enquête sur Kevin Spacey

London, Royaume-Uni | AFP | mercredi 22/11/2017 - 0La police britannique a ajouté une deuxième accusation d'agression sexuelle à l'enquête qu'elle mène sur l'acteur américain Kevin Spacey, rapportait mercredi l'agence Press Association (PA).



Contacté par l'AFP, Scotland Yard a confirmé avoir élargi une enquête visant un homme accusé d'agression sexuelle, sans préciser son identité, celui-ci n'ayant pas été inculpé à ce stade.

Mais selon l'agence PA, il s'agit de Kevin Spacey, qui fut entre 2004 et 2015 directeur artistique de l'Old Vic, un théâtre situé dans le borough (arrondissement) de Lambeth, dans le sud de la capitale britannique.

Selon Scotland Yard, deux hommes ont accusé le même homme de les avoir agressés sexuellement dans ce borough, l'un en 2005, l'autre en 2008.

La semaine dernière, le Old Vic avait annoncé avoir recueilli 20 "témoignages personnels" accusant de "comportement déplacé" Kevin Spacey. Ces accusations portent sur une période allant jusqu'à 2013, avec des faits qui se seraient produits pour l'essentiel avant 2009.

Une enquête menée à la demande du théâtre a conclu que la "célébrité" de l'acteur américain "et son statut à l'Old Vic avaient pu empêcher les gens, et en particulier les jeunes employés et jeunes comédiens, de sentir qu'ils pouvaient parler ou demander de l'aide".

Les scandales sur les abus sexuels de grands noms d'Hollywood s'accumulent aux États-Unis et ailleurs depuis les révélations du New York Times et du New Yorker sur le producteur Harvey Weinstein.

Cette vague d'accusations a déjà eu de lourdes conséquences sur la carrière et la réputation de Kevin Spacey, débarqué par Netflix de la série "House of Cards".

L'acteur américain deux fois oscarisé, âgé de 58 ans, a également été remplacé par l'acteur canadien Christopher Plummer dans le prochain film policier de Ridley Scott, "Tout l'argent du monde".