Agression à l'arme blanche à Papara

PAPARA, le 13 mars 2017 - Une enquête de gendarmerie a été ouverte, plusieurs suspects sont recherchés. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte.



Deux individus ont été roués de coups par plusieurs agresseurs, dans la nuit de dimanche à lundi, dans un fare d'habitation de Papara, ont appris ce lundi nos confrères de TNTV. Les agresseurs seraient au nombre de quatre et auraient surgi dans la maison où se trouvaient leurs victimes, le visage dissimulé par des cagoules.



Selon nos informations, l'agression qui s'est déroulée peu avant minuit a été particulièrement violente. L'une des deux victimes a été blessée par arme blanche. Les deux ont été hospitalisées. On ignore l'étendue et la gravité des blessures. Les agresseurs, qui ont pris la fuite, sont activement recherchés. Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Toutes les hypothèses sont à l'étude y compris celle d'un règlement de compte dans le milieu des stupéfiants.