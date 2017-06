Afrique du Sud: au moins huit morts lors du passage d'une tempête

Le Cap, Afrique du Sud | AFP | mercredi 07/06/2017 - Au moins huit personnes sont mortes lors du passage mercredi d'une violente tempête dans la région touristique du Cap, qui a entraîné la fermeture de plusieurs routes et de nombreuses évacuations, selon les autorités de cette province du sud-ouest de l'Afrique du Sud.

"Il y a huit morts dans la région du Cap-Occidental", a déclaré James-Brent Styan, l'un des porte-parole de la province. "Quatre d'entre elles sont mortes dans le quartier de Kraaifontein dans l'incendie de leur maison causé par la foudre. Une autre est morte après l'effondrement d'un bâtiment".

Trois autres personnes sont décédées près de la ville de Knysna, toujours sur la côte sud du pays, à quelques centaines de kilomètres du Cap, elle aussi frappée par ces intempéries.

Selon les services de gestion des risques de la ville, plus de 2.500 personnes ont été touchées par cette tempête, particulièrement dans certains townships.

Plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux montraient mercredi matin le front de mer du Cap battu par la pluie, de forts vents et d'immenses vagues ainsi que plusieurs arbres arrachés dans diverses rues de la métropole.

Si la pluie s'était calmée mercredi après-midi, les rafales de vent faisaient craindre des risques d'incendie dans plusieurs zones de la région. Les services météorologiques sud-africains ont maintenu leur niveau d'alerte jusqu'à jeudi, mettant notamment en garde contre des vagues pouvant aller jusqu'à 12 mètres.

Cette tempête survient alors que la région du Cap traverse sa pire sécheresse depuis un siècle.