Affaire des douaniers : l’avocat général requiert les mêmes peines qu’en première instance (MàJ)

PAPEETE, 17 mai 2017 - Depuis lundi, le procès de l’affaire dite "des douaniers" occupe la Cour d’appel de Papeete. Mercredi, lors de ses réquisitions, l’avocat général a réitéré les demandes de peines prononcées en correctionnelle, le 26 juillet dernier. La cour d'appel rendra sa décision le 24 août.



Alors que 17 individus, dont 11 douaniers, sont en attente de leur jugement en appel pour des faits d’importation sans déclaration de marchandise fortement taxée, d’usage de faux en écriture, de concussion, d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance, l’avocat général a exposé ses réquisitions, mercredi après-midi.



Après avoir rappelé les faits qui remontent à 2010, le représentant du ministère public a requis des peines similaires à celles relatives aux délibérés de première instance à l’encontre des principaux accusés :

- Daniel D. : 2 ans de prison avec sursis, 1 million d’amende et l’interdiction d’exercer la profession de douanier.

- Guy G. : 18 mois avec sursis, 1 million d’amende et l’interdiction d’exercer la profession de douanier pendant 5 ans

- Jessie J. : 18 mois avec sursis, 1 million d’amende et l’interdiction d’exercer pendant 5 ans.

- Gabriel M. : 3 ans avec sursis, 3 millions d’amende et l’interdiction définitive d’exercer.

- Georges S. : 18 mois avec sursis, 1 million d’amende et l’interdiction d’exercer pendant 5 ans.

- Jocelyn U. : 18 mois avec sursis, 1 million d’amende et l’interdiction d’exercer pendant 5 ans.



A l’encontre des autres prévenus, l’avocat général a requis des peines allant de 2 à 8 mois de prison avec sursis ainsi que des interdictions d’exercer de 1 à 2 ans.



Mais le réquisitoire du représentant du ministère public a surtout été marqué par une demande de requalification des faits "d’importation sans déclaration de marchandises fortement taxées" en "importation réputée de marchandises prohibées".



Notons que les premières plaidoiries de la défense tendent toutes à s'interroger sur la véracité des déclarations du garagiste de Paea, Alexis G, qui avait initialement été mis en examen pour trafic de stupéfiants. Les déclarations de ce dernier avaient orienté l’instruction vers les faits reprochés aux douaniers. Par ailleurs, on reproche collectivement aux prévenus des infractions dont on ne peut établir la participation et la responsabilité individuelle.



La cour d'appel rendra sa décision le 24 août.