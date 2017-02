Affaire de la vaisselle : 12 mois ferme et cinq ans de privation des droits civiques requis contre Flosse

PAPEETE, le 9 février 2017. Gaston Flosse et Pascale Haiti comparaissaient ce jeudi matin devant la cour d'appel dans l'affaire de la vaisselle.



Le parquet général a requis ce jeudi matin 12 mois de prison ferme, cinq ans de privation des droits civiques et deux millions de Fcfp d'amende contre Gaston Flosse. A l'encontre de Pascale Haiti, le le représentant du ministère public a requis 12 mois de prison avec sursis et deux millions de Fcfp d'amende.



C'est le parquet qui avait fait appel du jugement du tribunal correctionnel. En octobre dernier, celui-ci avait condamné Gaston Flosse à 2 millions Fcfp d’amende pour recel et sa compagne, Pascale Haiti, à une amende de 1 million Fcfp pour détournement de biens publics, dans l'affaire de la vaisselle.



En première instance, le ministère public avait requis 6 mois de prison avec sursis et 1,5 million d'amende contre la compagne de Gaston Flosse, tandis qu'une peine d'un an de prison était demandée à l'encontre de ce dernier, assortie de 3 ans de privation des droits civils, civiques et de famille pour le délit de recel de détournement de biens publics.



Il est reproché dans ce dossier au couple Flosse-Haiti d'avoir fait main basse, fin 2014, sur un service complet de vaisselle au blason de la Polynésie française. Un service appartenant à la présidence et d'une valeur que le parquet avait estimé à 6 millions de francs.