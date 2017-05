Aéroports : les grèves se poursuivent à Tahiti et dans les îles

PAPEETE, le 16 mai 2017 - Une journée de grève s'est achevée à l'aéroport international de Tahiti-Faa'a hier. Les services d'Aéroport de Tahiti ont mis en place 150 lits de camp pour permettre aux passagers des vols long-courriers de dormir sur place en attendant que leur avion puisse partir. Plus de la moitié des vols interîles ont par ailleurs dû être annulés.



La grève des pompiers de l'aviation civile a commencé hier à minuit dans les 43 aérodromes du territoire alors que sur les 25 pompiers grévistes d'ADT, il n'y en avait que trois sur le piquet de grève. Les banderoles et les pneus étaient bien présents, ainsi qu'une table à l'ombre pour se ravitailler pendant les longues heures d'attentes. " Il n'y a pas grand monde parce qu'officiellement, ils sont tous en arrêt maladie, c'était pour éviter d'être réquisitionné ", indique un ancien syndicaliste venu apporter son soutien au mouvement.



Tunia Terevaura, représentant syndical O Oe to oe Rima, explique : " Nous avons été obligés de pousser les gars à se mettre en arrêt maladie parce que le haut-commissaire a pondu un arrêté de réquisitions pour nous obliger à assurer un service minimum. Avec les réquisitions on perd tous nos moyens de pression."



Les pompiers de l'aviation civile sont obligés de respecter un service minimum du fait d'un protocole d'accord, cela permet d'assurer un minimum de vols en interne. Les vols entre Tahiti et Bora Bora, Raiatea et Rangiroa sont assurés. "Nous discutons sur les points de revendication. Le dialogue est ouvert et cordial, il n'y a pas de problème. Nos pompiers ont des revendications statutaires" , raconte Jean-Christophe Shigetomi, directeur de l'aviation civile.



Ainsi, alors que le dialogue entre les délégués de la Confédération des syndicats des travailleurs de Polynésie-Force ouvrière (CSTP-FO) et la direction de l'aviation civile se poursuit et que les négociations vont bon train, côté ADT et O Oe to oe Rima, les négociations sont au point mort et le dialogue est brisé. "Tant que j'aurai 99 % des pompiers derrière moi, je continuerai cette grève. Nous ne céderons pas et nous poursuivrons jusqu'à ce qu'on nous ayons trouvé un accord ", résume le syndicaliste d' O Oe to oe Rima.