Aéroport de Tahiti : le flop des premières négociations syndicales

PAPEETE, le 11 mai 2017 - La première tentative de négociation entre Aéroport de Tahiti et O Oe to oe Rima a échoué jeudi matin. Si un accord n'est pas trouvé avant dimanche à minuit, les pompiers d'Aéroport de Tahiti se lanceront dans une grève dès lundi matin.



Jeudi matin, le syndicat O Oe to oe Rima devait entamer les négociations avec la direction d'Aéroport de Tahiti (ADT). Cependant, les négociations n'ont même pas été entamées, du fait d'un désaccord majeur sur les acteurs à inclure au débat. En effet, selon Atonia Teriinohorai, secrétaire général du syndicat O Oe to oe Rima, " nos revendications sont simples. Nous étions prêts à entamer des négociations en toute transparence et discuter sur le fond du sujet de façon claire et nette. Seulement, nous étions prêts à discuter, mais directement avec la direction, sans intervenants extérieurs. Ils n'ont pas voulu nous entendre et ont inclus la directrice des ressources humaines dans les négociations. Dans ces conditions, nous avons arrêté les négociations avant même qu'elles aient commencé ", explique le syndicaliste. Ainsi, si de nouvelles négociations ne sont pas entamées rapidement et qu'un accord n'est pas trouvé avec la direction, une grève sera lancée dès lundi matin.



Mardi, le syndicat O Oe to oe Rima a déposé un préavis de grève chez les pompiers de ADT. La Confédération des syndicats des travailleurs - Force ouvrière (CSTP-FO) a fait de même pour les pompiers des aérodromes territoriaux. Les pompiers de ADT et ceux des aérodromes des îles (hormis Raiatea, Rangiroa et Bora Bora) n'ont pas le même statut puisque les pompiers des aérodromes gérés par le Pays sont des fonctionnaires territoriaux tandis que les pompiers de ADT sont des salariés du privé.