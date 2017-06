Adoption des comptes administratifs 2016 de la Polynésie française

PAPEETE, 27 juin 2017 - L’Assemblée de la Polynésie française a examiné et approuvé, mardi, les comptes administratifs 2016 du budget général et des comptes spéciaux, établis par le Président de la Polynésie française.



Ces comptes confirment la vitalité de l’économie polynésienne en 2016 et sa sortie de crise amorcée depuis l’exercice 2014. Les chefs d’entreprise se montrant plus confiants dans un contexte politique et budgétaire clarifié, l’investissement devient plus dynamique et le marché du travail progresse désormais.

Ce climat favorable permet aux recettes fiscales directes et indirectes de poursuivre leur progression initiée depuis deux ans, confortant ainsi le redressement de la situation des comptes publics. Pour la troisième année consécutive, l’investissement public se maintient à un niveau élevé, avec plus de 21 milliards Fcfp de dépenses d’investissement.

A la clôture de l’exercice 2016, le résultat de fonctionnement cumulé du budget général s’élève à 24,8 milliards Fcfp. Le besoin de financement de la section d’investissement totalisant 18 milliards Fcfp, le solde disponible après affectation s’établit à 6,8 milliards Fcfp. Cet excédent pourra être repris dans des décisions budgétaires modificatives.

L'exécution des comptes spéciaux s'inscrit dans la ligne du budget général avec des recettes en progression qui permettent avec des dépenses adaptées de présenter des résultats cumulés en progrès.

L'examen de ces comptes s'appuie désormais sur le Rapport annuel de performance, document bilan du projet annuel de performance 2016, établi lors de la présentation du budget primitif 2016 et qui a été au vote des élus fin 2015. Ce document volumineux traduit de manière tranparente l'intégralité des actions portées par le gouvernement avec les moyens budgétaires qui lui ont été alloués par l'Assemblée, présentant ainsi un bilan chiffré et détaillé de l'action gouvernementale.