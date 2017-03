Accusé de vol… il accuse les gendarmes

PAPEETE, le 23 mars 2017 - Un prévenu multirécidiviste qui comparaissait ce jeudi pour avoir, en juillet 2016, aux Marquises, volé du matériel de l'OPT, a soutenu que les gendarmes étaient à l'origine de cette affaire.



En juillet 2016, alors qu'ils contrôlent les départs vers Tahiti, les gendarmes Ua Huka trouvent dans un sac des téléphones et des micros volés quelques jours plus tôt à l'OPT. Le sac est destiné à un individu vivant à Punaauia. Les gendarmes de Tahiti procèdent alors à une perquisition chez ledit individu et trouvent, outre 17,5 grammes de paka, l'un des téléphones volés aux Marquises.



A la barre ce jeudi, l'homme a reconnu la possession et la consommation quotidienne de paka mais il a fermement nié les faits de vol, allant jusqu'à affirmer que les forces de l'ordre avaient placé le téléphone à l'intérieur de sa maison. Stratégie de défense plutôt contestable face à laquelle le procureur de la République n'a pas manqué de rappeler que les gendarmes étaient des " professionnels assermentés ".



Le tribunal a condamné le prévenu à 18 mois de prison sans mandat de dépôt, car il appartiendra désormais à la juridiction des Iles Marquises de définir les modalités d'exécution de la peine.