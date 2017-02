Accident : Un quadragénaire meurt noyé à Teva i Uta

PAPEETE, le 09 février 2017-Un homme de 40 ans est décédé noyé, mercredi après-midi, des suites d'un malaise à Teva i Uta.



Mercredi après-midi, un homme de quarante est mort noyé des suites d'un malaise à Teva i Uta au niveau du pk 47,8. Dans l'après-midi de mercredi, le quadragénaire décide d'accompagner des amis pêcheurs. Alors qu'il tentait de rejoindre le motu Puuru, l'homme aurait fait un malaise. Il appelle à l'aide. Un homme qui pêchait plus loin en barque, voit ses appels et décide d'intervenir. Le temps qu'il sorte le nageur de l'eau, l'homme de 40 ans a déjà perdu connaissance. Le pêcheur ramène rapidement le quadragénaire sur la rive où les secours l'attendent et tentent de la réanimer, sans succès.