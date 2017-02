Accessibilité : le cri du cœur de Rowena Nouveau au président du Pays

PAPEETE, le 20 février 2017 - La jeune femme a écrit une lettre au président du Pays, Edouard Fritch, pour lui faire part des difficultés à se déplacer des personnes handicapées. Peu de lieux leur sont accessibles en Polynésie française. Rowena Nouveau souhaite que le Pays prenne les choses en main.



"Vos locaux sont-ils accessibles?" Cette question, qui peut paraître bizarre, est désormais un réflexe pour Rowena Nouveau. La jeune femme de 25 ans est en situation de handicap moteur. Née prématurément à six mois de grossesse, elle est atteinte du syndrome de Little.



"J'ai certaine connexions dans le cerveau qui ne se font pas et du coup, mes muscles n'ont pas eu le temps de se former" , explique la jolie brune, sans aucun tabou. Rowena Nouveau a toujours connu la vie en fauteuil. Se déplacer ainsi ne représente pas un problème pour elle… à condition que son environnement soit adapté. A Tahiti, c'est là que le bât blesse.



"Le centre-ville de Papeete, particulièrement, n'est pas du tout adapté aux personnes handicapées. L'accessibilité n'y est pas facilité, tout est compliqué" , soupire-t-elle. Pour autant, cette femme active ne s'est jamais découragée. Épaulée par sa famille et ses amis, elle a pu mener une vie normale. Quitte à vivre des situations parfois ubuesques.



Un jour, Rowena Nouveau décide de se rendre au cinéma avec ses amies. Pour atteindre les salles de projection, il faut atteindre l'étage. Aucun ascenseur n'est installé. "Je ne voulais pas m'empêcher d'y aller. Il a donc fallu qu'on me porte jusqu'à l'étage et je dois avouer que je ne suis pas très légère… C'est gênant pour moi et pour les gens qui m'ont portée. Et puis, si nous avions eu un accident, cela aurait été de la faute du cinéma."



Armée d'un sourire et de beaucoup d'humour pour affronter le quotidien, Rowena Nouveau ne se décourage jamais. Le 12 février, elle a écrit une lettre au président du Pays, Edouard Fritch, afin de faire bouger les choses. Dans cette missive électronique titrée « L’accessibilité des lieux publics aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), en Polynésie française », la chargée de communication y expose ses doléances.