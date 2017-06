Absence d’enseignants au collège de Punaauia : droit de réponse de la ministre de l’Education

PAPEETE, 2 juin 2017 - Suite aux publications des 30, 31 mai et 1er juin concernant les absences des enseignants, la ministre de l’Education, de la jeunesse et des sports, en charge de l’enseignement supérieur, Nicole Sanquer-Fareata, souhaite apporter plusieurs précisions.



Les membres du bureau de l’APE du collège de Punaauia ont été reçus le mercredi 12 avril 2017 lors d’un audit de Vie Scolaire conduit par le chef du département de la vie des écoles et des établissements scolaires de la Direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) et l’inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional « Etablissement Vie Scolaire » du Vice-rectorat. Une des problématiques abordées lors de cette rencontre a été le remplacement des enseignants absents. Pendant cette rencontre, il a été explicité aux membres du bureau de l’APE, les différentes modalités et les contraintes de remplacement en fonction du type d’absences des enseignants. Ces éléments sont inchangés à ce jour.



Le 30 mai, la DGEE a été sollicitée par la presse sur cette problématique. Les mêmes informations sur les modalités et les contraintes de remplacement des enseignants absents ont été communiquées. Ces informations ont été complétées par l’explication des circonstances de fin d’année impactant l’absentéisme des enseignants ; la période des examens et la tenue des championnats du monde scolaires de Beach Volley ont sans doute aggravé pour le collège de Punaauia un absentéisme enseignant déjà élevé tout au long de l’année. La ministre était d’ailleurs intervenue en début d’année auprès de l’assemblée des enseignants de ce collège pour les sensibiliser sur ce problème.



Plus généralement, sur les absences des enseignants, la ministre de l’Education, souhaite préciser plusieurs points.



Premier cas de figure : les enseignants sont absents moins de trois semaines. Ils ne peuvent alors pas être réglementairement remplacés par le recrutement d’enseignants contractuels. En revanche, des heures supplémentaires dites de remplacement de courte durée sont affectées à la demande des établissements scolaires afin que les chefs d’établissement puissent organiser à l’interne le remplacement des heures non assurées par des enseignants de l’établissement. Ce dispositif repose toutefois sur la compatibilité des emplois du temps et, surtout, sur le volontariat des enseignants.



Deuxième cas de figure : les enseignants sont absents plus de trois semaines. Ils peuvent alors être remplacés par des enseignants contractuels. Ces remplacements ne sont toutefois possibles que dans la limite des moyens affectés à la Polynésie française par l’Etat. En dépit du contrôle étroit effectué par la DGEE sur les autorisations d’absence dites « facultatives », le cumul depuis le début de l’année scolaire des absences d’enseignants sur la Polynésie française a amené le ministère de l’Education à prioriser depuis le 27 avril 2017 le recrutement de contractuels pour les absences d’enseignants ayant en charge des classes d’examens ou des élèves relevant de l’enseignement adapté.



La conjonction des contraintes structurelles de moyens, dans un cadre réglementaire qui s’impose à tous et de l’impact momentané de l’organisation sur 5 jours du championnat du monde scolaire de Beach Volley dont la portée éducative et le rayonnement international ne sont plus à démontrer, obligent la ministre de l’Education à prioriser les remplacements des absences dont certaines sont par nature imprévisibles (raisons médicales notamment).