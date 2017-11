"A poihere ia Papeete", une opération pour que la capitale soit propre

Grand nettoyage aussi à la Mission



En début de semaine, le maire de Papeete et le ministre de l'environnement ont joint leurs efforts pour un grand nettoyage de la Mission, soutenus par les jeunes de ce quartier.



" Plus de 50 personnes étaient présentes pour cette action menée par la Brigade Verte, en partenariat avec la Ville de Papeete et la Direction de l’environnement ", indique la municipalité.



" À la fin de cette matinée, ce ne sont pas moins de 3 tonnes 580 Kg de déchets ménagers et 3 mètres cube de déchets verts qui ont été ramassés, et plus de 400 sacs poubelles utilisés ", poursuit le communiqué.