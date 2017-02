À la Une du Tahiti Pacifique

Dossier – La mise en place des Plans de gestion de l’espace maritime (PGEM) en Polynésie française n’a rien d’une sinécure. Après de longues années de réflexion entre 1997 et 2004, celui de Moorea fut instauré quand d’autres, comme à Bora Bora, furent abandonnés. Si l’association qui gère le PGEM reconnaît quelques difficultés, les pêcheurs de l’île Sœur n’y voient que des inconvénients. À tel point qu’ils ont créé l’association « Rahui de Moorea » qui remet totalement en cause les actions du PGEM jugées trop répressives. Une gestion à l’ancienne, comme elle était pratiquée dans le temps, est préconisée par les adeptes du rahui. Si pour le moment la colère gronde à Moorea, d’autres îles pourraient bien suivre le mouvement.



Autre dossier - En avril 2015, l'OPT lançait en grande pompe la fibre optique en Polynésie. Elle était réservée aux professionnels et l'Office des postes et télécommunications pensait alors séduire 300 entreprises avant la fin 2015. Presque deux ans après, la seule constatation possible est que la fibre professionnelle de l'OPT est un bide commercial. Seules 50 entreprises ont passé le cap. Le centre administratif de Papeete n'étant toujours pas fibré, le juteux marché des administrations n'a pas non plus pu venir à la rescousse...

Même histoire chez les particuliers. Ils peuvent s'abonner aux offres fibre de Vini depuis décembre 2015 avec les forfaits Sprint, qui incluent l'Internet à 20Mb/s, la télévision et la téléphonie fixe. Une offre moderne et innovante, mais qui n'a pas séduit car aujourd'hui Vini ne compte qu’approximativement 200 clients particuliers.



Archives – Banni une première fois de la Présidence en 1997, puis réintégré sur décision du tribunal administratif, Tahiti Pacifique par son créateur Alex du Prel se retrouvait une nouvelle fois refoulé aux portes du palais en juillet 2000. Les explications de ces grilles closes par AdP sont plutôt cocasses.



Culture – Double rendez-vous cette semaine dans nos pages avec un focus sur deux documentaires en compétition au Fifo et une rencontre avec Johnny Rydge auteur d’un guide à l’intention des amateurs et des professionnels de l’agriculture qui veulent cultiver une alimentation saine sous les tropiques.