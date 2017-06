À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 30 juin

Votre magazine Tahiti Pacifique sort demain, vendredi 30 juin, dans les kiosques. Au sommaire :



Dossier – La vente du terrain de la cocoteraie à Tema’e, rendue publique par une pétition il y a maintenant quinze jours, n’est pas le seul problème auquel les résidents, de ce coin très apprécié par les touristes et les habitants de Tahiti le week-end, doivent faire face. Rejets illicites d’eaux usées, chemin d’accès bloqué, inondations en cas de pluie sont en passe d e transformer ce petit coin de paradis en enfer.



Société – Une note de présentation de la direction des Affaires foncières en date du 23 mai apporte un éclairage nouveau sur la problématique de la propriété du lotissement Miri. La justification de l’augmentation des superficies au fil des actes translatifs y est démontrée. Un juriste spécialisé livre son sentiment sur ce dossier.



Culture – Près d’une trentaine de formations participent cette année au plus grand rassemblement culturel de Polynésie. En marge de l’événement, le public aura l’occasion de découvrir d’autres festivités : le spectacle de Temaeva au Marae Arahurahu, le Heiva Rima’i, le Heiva Tu’aro Ma’ohi et le Heiva Va’a. Trois portraits de danseurs étrangers à cette culture sont aussi à découvrir.