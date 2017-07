À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 28 juillet

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 360 sort demain, vendredi 28 juillet, dans les kiosques. Au sommaire :



Dossier – Les atolls de Moruroa et de Fangataufa sont-ils condamnés à ne jamais être rétrocédés à la Polynésie française par l’État ? Il faut le craindre, même en dépit de ce qui avait été pourtant acté en ce sens dès 1964. Politiques et associations sont bien plus focalisés sur la reconnaissance du fait nucléaire et une juste indemnisation des victimes des essais nucléaires que sur cette rétrocession qui, en l’état, serait un cadeau empoisonné.



Éc onomie – La régulation du service public de l’électricité, une politique en trompe-l’œil ? C’est ainsi qu’est titrée la lettre ouverte adressée au président Édouard Fritch par un lecteur spécialiste en ce domaine. Les questions posées ont de quoi interpeller…



Autre dossier – De l’état embryonnaire, cantonnée dans quelques îles des Tuamotu, la télémédecine est en passe de devenir un dispositif performant et indispensable de notre système de santé, à tel point que sa mise en route servira de zone pilote pour la métropole.



Culture – L’Académie tahitienne de par son dictionnaire numérique tahitien-français et français-tahitien met depuis quelques semaines la connaissance du reo tahiti à la portée de tous. Plongée au cœur de cette institution vieille de 45 ans qui n’a pas échappé aux sarcasmes à ses débuts.