À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 20 octobre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 366 sort demain, vendredi 20 octobre, dans les kiosques. Au sommaire :



Rencontre – Jacques Mérot, président de l’Autorité polynésienne de la concurrence, s’est longuement livré à une interview sans concession. Ses relations aux autres, ses missions ainsi que les dossiers traités et en cours, vous saurez tout sur l’actualité de l’APC.



Opinion – Pour faire suite à notre dossier du précédent numéro, nous avons donné la parole aux habitants de Nuku Hiva qui, dans leur grande majorité, dénoncent les décisions imposées par le gouvernement depuis Tahiti. La colère gronde et les idées de séparation avec la capitale refont surface.



Économie – L’actualité fait la part belle à l’attente de délivrance de licences télécoms demandées par les opérateurs Vodafone et Viti. Florent Venayre fait le point sur les enjeux alors que Christian Montet analyse le rendu favorable rendu par l’APC.



Culture – Du 1er au 11 octobre, les plus grands noms de l'art urbain ont investi les rues de Tahiti et Raiatea, et redonné de la couleur aux murs souvent trop gris. Découvrez les fresques réalisées dans le cadre de la quatrième édition du Festival Ono'u qui a développé encore plus le parcours polynésien de street art avec quatorze nouveaux lieux peints.