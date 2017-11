À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 17 novembre

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 368 sort demain, vendredi 17 novembre, dans les kiosques. Au sommaire :



Actualité – Les syndicats de salariés qui n’ont jamais réussi à s’asseoir aux différentes tables organisées par le gouvernement en raison d’une différence de priorités quant à la réforme de la Protection sociale généralisée attendent les annonces pour se déterminer sur la conduite à tenir ; l’option de la rue n’est pas exclue.



Dossier - Le territoire de la Polynésie française ne compte que 1 % de terres immergées et pourtant il n’abrite aucun établissement scolaire spécifiquement dédié à la mer, pour deux lycées agricoles ! L’Économie bleue a été présentée comme l’un des axes de développement du gouvernement au point de lui consacrer un éphémère ministère. Mais aucune politique structurée de formation n’existe si ce n’est au travers d’établissements disséminés sur Tahiti, qui ne répondent pas complètement aux attentes des professionnels. Il serait peut-être temps de penser à former des hommes en mesure d’exploiter au mieux notre principale richesse.



Culture - Avec pas moins de 38 formations inscrites cette année, le Hura Tapairu connaît un essor croissant, si bien que la Maison de la culture et son ministre de tutelle parlent de "cru exceptionnel" pour cette 13e édition. Les groupes de danse concourront au Grand théâtre durant deux semaines, du 22 novembre au 2 décembre, et offriront des prestations où la beauté des chorégraphies sera à la mesure de la créativité.