À la Une de Tahiti Pacifique, vendredi 11 août

Économie – Teva Rohfritsch, vice-président du Pays, ministre des Finances et de l’Économie, se livre dans notre nouvelle rubrique économique, à l’occasion d’une interview réalisée par Christian Montet. Redressement, actions orientations, investissements, projets… tous les thèmes de la politique menée sont abordés sans concession.

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 361 sort demain, vendredi 11 août, dans les kiosques. Au sommaire :

Dossier – La visite gouvernementale à Makatea, fin juillet, a donné un coup d’accélérateur à un dossier qui traînait en longueur dans le long processus instauré par le code minier. Partisans et détracteurs du projet se préparent à défendre leurs intérêts alors que l’enquête publique doit s’ouvrir.





Enquête – La route de la drogue dans le Pacifique semble largement empiéter sur les eaux polynésiennes, qui nous fait écrire que la Polynésie n’est pas loin de ressembler à un véritable hub. Dans la première partie de cette enquête, notre journaliste met en exergue le manque de moyens mis à disposition. Les récentes et spectaculaires prises récentes ne sauraient masquer la profondeur du mal.





Culture – MIRIAMA BONO, LA CULTURE DANS LA PEAU

Artiste talentueuse, femme active déterminée et mère de trois enfants, Miriama Bono conjugue parfaitement ses passions. Après une entrée remarquée au Fifo et des actions menées avec brio au ministère de la Culture, la vahine a pris la direction du Musée de Tahiti et des îles. Portrait d'une Polynésienne qui réussit tout ce qu'elle entreprend.