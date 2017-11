À la Une de Hine Magazine, jeudi 9 novembre 2017

Votre Hine Magazine de novembre, n° 24, est disponible dans les kiosques. Au sommaire :



Mode - Une mode inédite, TROPIC, qui réunit toutes les Hine (ou presque) qui ont fait la couverture du magazine. Une belle immersion sous les tropiques version 2017-2018 ; onze jolies vahine regroupées dans un seul magazine.



Beauté - Hine a décrypté pour vous les nouvelles tendances MODE 2018 et vous donne des conseils en stylisme selon votre morphologie.



Dossiers - On vous fait aussi rêver en visitant les îles Grenadines, on parle du diabète gestationnel, on vous donne des idées shopping sur le Fenua, on discute bijoux, people, déco, cuisine, etc.



Nos Tāne - Sans oublier nos tāne avec ce clin d’œil spécial MOVEMBER. Le mois de novembre est dédié à la sensibilisation pour la recherche sur les maladies masculines telles que le cancer de la prostate et des testicules. Un mouvement mondial où les hommes se laissent pousser la Moustache. Nos tāne ont joué le jeu ! Et vous ?



