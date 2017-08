À la Une de Hine Magazine, jeudi 3 août 2017

La Te Hine du mois - Un an après la naissance de sa fille, Heitiare Tribondeau nous raconte sa vie de maman comblée et de femme d’affaires oocupée. Elle ouvre une deuxième salle de sport et confie être à la fois sensible et romantique, mais aussi indépendante et exigeante.

Mode – Découvrez votre Miss Tahiti 2017, Turouru Temorere, pour la première dans une Mode stylée. Back to work après les vacances, dix idées pour porter son legging : plus court, sous une robe, en superposition... les idées shopping c’est en page 32.



Dossier Beauté – Spécial Cellulites, après les barbecues arrosés des vacances, oti les capitons ! On vous explique tout sur la cellulite et surtout on enfile son legging de sport et ses baskets pour raffermir les cuisses et les fessiers. Le secret : une motivation régulière entre copines = résultats garantis.

Environnement – Protégeons nos tortues marines. Les cinq espèces de tortues marines présentes dans les eaux polynésiennes sont menacées d’extinction.Les tortues marines sont en danger, il faut les protéger. Zoom sur les actions de l’association Te Mana o te Moana. – Protégeons nos tortues marines. Les cinq espèces de tortues marines présentes dans les eaux polynésiennes sont menacées d’extinction.Les tortues marines sont en danger, il faut les protéger. Zoom sur les actions de l’association Te Mana o te Moana.

Shopping rentrée - Parlons peu mais parlons bien :) Hine Magazine vous donne ses bons plans shopping Déco pour une ambiance cosy à la maison, un bureau d'enfant au top pour une rentrée réussie et quelques idées pour que monsieur reste chic et connecté.

Teahupo’o - Une vague, des artistes. À l’occasion de la compétition de surf la plus attendue du circuit pro, la Billabong Pro à Teahupo’o, Hine Magazine s’est naturellement tourné vers des virtuoses de cette gauche et vous présente Tim McKenna, le photographe, Tikanui Smith, notre Tāne du mois, surfeur de grosses vagues et la belle Vahine Fierro, espoir du surf féminin. Et bien d’autres sujets à découvrir dans ce numéro d'août, l'observation des étoiles à Tahiti, les Hine créatrices de start-up ou évasion à Singapour. Toutes à vos Hine !

Votre Hine Magazine du mois d’août, n° 21, est disponible dans les kiosques. Au sommaire :