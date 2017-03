A l'école même pendant les vacances

FAA'A, le 30 mars 2017. Plus de 120 élèves sont venus cette semaine à l'école Piafau. Ils ont travaillé sur le thème du dessin animé Vaiana.



Les objectifs du dispositif "Ecole ouverte" sont de réduire les divergences scolaires en proposant des activités pendant les vacances et de réconcilier l’enfant avec l’école. « Nous avons retenu un dessin animé qui est en vogue en ce moment Vaiana, et en raccord, des ateliers ludiques et festifs, par paliers, sont mis en place : confection de pirogue, costume avec tous les accessoires, danses, chants, contes et légendes, avec le concours de jeunes intervenants titulaires du Bafa et des engagés civiques de la mairie", indique Nova Torohia, enseignante de CE2 en charge de ce dispositif."

Pour terminer cette semaine d’école ouverte, un toboggan illustré à l’effigie de Vaiana sera mis à disposition en guise de récompense pour les élèves participants. Quant aux élèves de CE1, ils ont choisi de raconter une histoire inédite sur « l’archipel de Tuvalu ». Un spectacle sera présenté aux parents ce vendredi 31 mars.