9ème journée de courses hippiques ce dimanche

PAPEETE, le 8 novembre 2017 - Dimanche 12 novembre a lieu à l'hippodrome de Pirae la 9ème journée de courses hippiques de l'année. Cinq courses sont au programme.



Le tiercé n'a pas été trouvé lors de la dernière journée, quand sera-t-il ce dimanche? A l'hippodrome de Pirae, l'association hippique de Polynésie française organise la 9ème journée de courses.



A 13 heures, la confirmation des engagements sera ouverte ainsi que des opérations de pesage et de contrôle des jockeys et drivers. Tout ceci se déroulera devant le bâtiment pari mutuel. Les coureurs seront disponibles pour échanger avec le public. Le pari mutuel ouvrira à 13h30 pour toutes les courses.



A 14 heures, la course de poneys attelés avec les drivers juniors commencera. La favori est l'expérimentée Happy face à Twister et Malinka.



Le coup d'envoi de la course des galopeurs nés à Tahiti sera donné à 14h30. Avec cinq chevaux au départ, la favorite Heiva, détentrice du record de l’épreuve, devra faire face au retour en forme de Angel et de Taaroa et à celui de Poei’ti et de Popoto.



La course des trotteurs attelés, sur une distance de 2700 mètres démarrera à 15h10. Là aussi, cinq chevaux seront sur le départ. Dans cette course, l'excellente Mistress Castelton fera son retour et viendra défier les favoris Donny Wood et Need Success. Overstayer, sera en lice et est capable de venir se placer dans le tiercé gagnant.



A 15h50, la course des galopeurs importés commencera, avec seulement deux partants sur 1300 mètres. Ce duel opposera le hongre Shotgun Vic avec un nouveau jockey, à la jument Miss West montée par l’expérimenté Alfred Tardivel. Une belle lutte en perspective dans la dernière ligne droite.



Enfin, à 16h30 la course des ambleurs attelés, sur une distance de 27 00 mètres. Avec huit chevaux au départ, elle sera la course la plus animée et la plus indécise de la journée.



En effet, dans cette course cinq chevaux ont déjà remporté la victoire et même si Sifty Tuesday et Hey Knowchange ont animé la course lors de la dernière journée, il devient très difficile de faire un pronostic et d’ailleurs lors des dernières journées.



Parents et enfants pourront profiter du snack/bar ouvert dès 13 heures et des animations poney gratuites pour les enfants.