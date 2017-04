961 entreprises en cessation de paiement depuis le début de la crise

"Plusieurs études qui se sont intéressées aux causes de défaillance des entreprises mettent en exergue deux causes principales : d’une part, l’impact de la conjoncture économique, avec cependant un décalage dans le temps sur la défaillance des entreprises, d’autre part, des facteurs propres à l’entreprise, notamment liés à une maîtrise insuffisante, par le dirigeant, des règles de bonne gestion d’une entreprise. Localement, du fait de l’insularité, les effets 'dominos' sont importants avec le transfert des difficultés de l’entreprise à tous ses partenaires."

PAPEETE, le 20 avril 2017 -Nous continuons de mesurer les effets de la grave crise économique que nous avons traversés depuis 2009. Une nouvelle publication de l'Institut d'émission d'Outre-mer met des chiffres précis sur la crise et sur les faillites en série qui en ont découlé.Ainsi, entre 2009 et 2016 ce sont 961 entreprises qui ont été défaillantes, la plupart en cessation de paiement. Elles ont provoqué 1800 jugements, avec des cas difficiles comme le Golf de Moorea qui a vu le nombre de décisions exploser. Pire, une fois devant le tribunal ces entreprises n'ont plus qu'une petite chance de survivre, la majorité d'entre elles finissant en liquidation judiciaire. A ce stade final, tous les biens de l'entreprise sont vendus aux enchères pour tenter de rembourser les dettes sociales, fiscales et financières (ces dernières étant toujours remboursées en dernier).L'institut a une explication à ce phénomène :Concernant la mauvaise gestion, c'est souvent sur la trésorerie que les patrons échouent car les entreprises en difficulté ont finalement peu de dettes :Et si la procédure de sauvegarde, où le tribunal peut prononcer un gel des remboursements et la nomination d'un administrateur judiciaire pour rétablir d'entreprise, échoue si souvent, c'est qu'il est généralement trop tard quand le patron se décide à se déclarer en cessation de paiement :analyse l'IEOM. Ainsi, 42% des entreprises qui se déclarent en cessation de paiement sont directement liquidées par le tribunal. Sur les 58% qui font l'objet d'une procédure de redressement, les deux tiers seront finalement liquidées.Heureusement, aujourd'hui ça va mieux même si tout n'est pas rose :conclut l'étude.