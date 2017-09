945 candidats au concours des cadres de la fonction publique communale

PAPEETE, 18 septembre 2017 - Le Centre de gestion et de formation organise un concours pour le recrutement de 70 cadres de la fonction publique communale, ce mercredi.



Le concours externe et interne dans le cadre d’emplois "Conception et encadrement" pour la fonction publique communale, organisé par le Centre de gestion et de formation (CGF), se tiendra ce mercredi 20 septembre 2017 sous le chapiteau de la Présidence de la Polynésie française.



Cette sélection doit permettre de recruter pour 70 postes ouverts sous le statut de la fonction publique communale : 42 en externe et 28 en interne.



Ce concours pour le recrutement de "conseillers" dans les spécialités administrative et technique rassemblera 945 candidats. Mercredi, tous sont convoqués à partir de 6 h 30, pour quatre heures de composition écrite. Dans l’après-midi, les candidats auront également quatre heures pour rédiger une note administrative à partir d’un dossier.



Les épreuves démarreront à 7 h 30 le matin et à 13 h 30 l’après-midi.