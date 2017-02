89 pieds de paka et 20 litres de komo découverts à Mangareva

PAPEETE, le 17 février 2017. Les policiers municipaux de l’atoll de Mangareva ont recueilli vendredi des informations relatives à l’existence de plusieurs plantations de paka



A 14h00, une opération de police judiciaire a été mise sur pied sous la direction des gendarmes de la brigade de Rikitea. Les investigations entreprises ont permis la découverte de 89 pieds de cannabis et d'identifier les trois propriétaires domiciliés sur les districts de Atiaoa et Taku.



Les mis en cause sont convoqués pour être entendus sur les faits. Sur instructions du parquet de Papeete, les plants découverts sont détruits par incinération. Les gendarmes ont découvert également 20 litres de komo. La boisson alcoolisée a été détruite par chavirement.

