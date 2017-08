89 embarcations pour le défi " Rame avec Alexandra"

Papeete, le 1er août 2017-Samedi prochain, une traversée à la rame aura lieu entre Tahiti et Moorea. Cet événement a pour but de sensibiliser la population au don d'organes.



Samedi matin, ce sont 89 embarcations qui quitteront le site des Trois Pontons pour rejoindre les rives de la plage publique de Tema'e à Moorea. Comme nous l'avons déjà évoqué au travers de plusieurs portraits, le défi de la "rame avec Alexandra" est né de l'idée d'un kinésithérapeute, Mathieu. Avant de venir s'installer sur le fenua, ce dernier travaillait en métropole et suivait Alexandra, une jeune femme de 21 ans atteinte de la mucoviscidose. Rentré à Tahiti, il appelle Alexandra, qui a été greffée des deux poumons et lui lance le pari fou d'effectuer la traversée entre Tahiti et Moorea en double aviron. Comme elle nous l'expliquait en juin 2017, " c'était fou car avec ma maladie, je n'avais jamais pu voyager et prendre l'avion pour un voyage aussi long et loin. C'est rare pour les gens comme nous."