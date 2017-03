800 000 enveloppes étiquetées aux Ateliers pour la réinsertion des personnes handicapées.

PAPEETE, le 17 mars 2017. Dans le cadre de la préparation des prochaines échéances électorales, le haut-commissariat a décidé de confier l’étiquetage des enveloppes destinées aux électeurs aux Ateliers pour la réinsertion des personnes handicapées.



Au total, ce sont plus de 800 000 enveloppes à destination des électeurs qui seront imprimées et étiquetées. Soucieux de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, le haut-commissariat s’est engagé dans cette démarche qui lui permet de disposer d’un service efficace et rapide et de contribuer à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.



Lors de sa visite des locaux de l’APRP, Marc Tschiggfrey, secrétaire général du haut- commissariat a pu apprécier la qualité des prestations proposées et a souligné l’importance qu’il attache à cette démarche partenariale qui associe des travailleurs handicapés à ce moment fort de la vie démocratique de la Nation que sont les élections présidentielle (22 avril et 6 mai prochain) et législatives (3 et 17 juin prochain).