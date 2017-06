7e Séminaire annuel de sensibilisation aux risques électriques

PAPEETE, le 29 juin 2017 (d'après communiqué) - Chaque année la société EDT ENGIE organise un séminaire gratuit pour informer et sensibiliser les entreprises et institutions sur les risques liés aux différents travaux effectués près des ouvrages électriques. Cette année, cet événement a eu lieu hier le 28 juin à l'Intercontinental.



Plusieurs présentations animées par les équipes d’EDT (alternativement en français puis tahitien) ont permis à un public très attentif d’approfondir ses connaissances sur l’aspect de la réglementation en vigueur, les modes opératoires à respecter, les rappels sur les risques électriques, les statistiques et analyses d’incidents, etc.



Cette année, la Polynésienne des Eaux, Gaz de Tahiti, l’Office des Postes et des Télécommunications (OPT) et la société de Transport d’Energie Electrique en Polynésie (TEP) se sont joints à cette matinée pour présenter les risques inhérents à leurs réseaux respectifs.



Plus de 150 personnes ont répondu présent, parmi elles des représentants des grosses sociétés comme la Brasserie de Tahiti, CEGELEC, Boyer, mais aussi des petites entreprises de jardinage ou d’élagage qui peuvent être confrontées aux réseaux enterrés ou aériens.



Le nombre de questions posées, notamment par les représentants des communes et les conducteurs d’engins, montrent toute l’utilité de ce type de rencontre.