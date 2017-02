7 candidates pour miss Marquises

PAPEETE, le 15 février 2017 - Mercredi, les sept candidates au titre miss Marquises ont été officiellement présentées. Sept jeunes femmes, un titre et de nombreux mois de préparation.



L'archipel des Marquises n'avait pas eu de miss depuis 2011, à la demande de la communauté de commune (CODIM) le concours a revu le jour afin de promouvoir la beauté et la culture marquisienne. Mercredi, les sept candidates au titre de Miss Marquises se sont présentées au jury du concours ainsi qu'aux partenaires de l'événement.



Hinarere Taputu, la présidente du jury et Vaea Ferrand, miss Tahiti 2016, ont pu avoir un premier aperçu des candidates, "j'ai pu rencontrer certaines candidates aux Marquises, j'en connaissais d'autres via les réseaux sociaux. Je n'ai pas pu m'entretenir avec elles individuellement donc si je dois juger aujourd'hui c'est au physique et je suis très surprise, elles sont toutes filiformes. Leur coach doit faire un super boulot, en tout cas elles ont toutes une particularité qui fait leurs charmes. Elles sont toutes jolies", explique Hinarere Taputu, présidente du jury.