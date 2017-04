64 nouveaux logements étudiants en septembre à Mamao

PAPEETE, 24 avril 2017 - Le lancement des travaux de réhabilitation de l’immeuble Van Bastolaer est prévu ce mercredi. Ce projet, conduit à Mamao sous la houlette du ministère de l'Education, prévoit d’accueillir 64 logements étudiants dès septembre prochain.



Ces travaux, pour lesquels une ligne de crédits de 500 millions Fcfp est inscrite au budget prévisionnel 2017, doivent être achevés pour la prochaine rentrée universitaire. Il porte sur 50 appartements de type T1 et de 14 T2. Tous ces logements étudiants à loyer aidé comprendront des terrasses allant de 6 m2 à 36 m2.



La surface habitable totale des 64 appartements de cet immeuble de 5 étages sera de 1570 m2, à laquelle s’ajoute un total de 820 m2 de terrasses et 200 m2 de surfaces commerciales ou communes au rez-de-chaussée.



Compte tenu des contraintes de la parcelle et de la conservation de l’existant, les logements ne seront pas tous de tailles identiques. Les surfaces habitables des types T1, varient de 15 m2 à 26 m2, tandis qu’elles vont de 30 à 51 m2 pour les types T2. Seuls les logements T2 seront équipés d’une cuisine. Les résidents des T1 devront préparer leur repas dans un espace commun aménagé au rez-de-chaussée de l’immeuble.

Une emprise sera également réservée au rez-de-chaussée pour 16 places de stationnement.



La maîtrise d’ouvrage déléguée de cette opération est confiée à Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD). L’immeuble est situé avenue du Régent Paraita sur un terrain de 868 m2 acquis par le Pays dans les années 90.



La parcelle a été affectée au ministère de l'Education en janvier 2017. Elle comprend un bâtiment dont la construction a été interrompue à la fin des années 80, au stade gros-œuvre. Après études de solidité et un diagnostic amiante favorables, ce projet a été imaginé sur la base d’une réutilisation du gros-œuvre existant par l’architecte Nicolas Paoli. Le permis de construire pour une résidence étudiante avec locaux d’activités est délivré depuis le 11 juillet dernier.