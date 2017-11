64 élèves de Ruatama au Conservatoire

PAPEETE, le 17/11/2017 - Les enfants en section des moyens ont découvert l'univers des instruments de musique, jeudi. Une sortie ludique où chacun a pu apprécier les différentes sonorités de tel ou tel instrument. C'était également l'occasion pour eux, de connaitre les différentes disciplines dispensées par le Conservatoire.



Trois classes en section des moyens de l'école maternelle Ruatama se sont rendues, jeudi, au Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF).



Accueillis par les enseignants des sections classique et traditionnelle du CAPF, les 64 élèves et leurs professeurs des écoles ont pu découvrir l'univers des instruments de musique.



" Qu'il soit question des percussions traditionnelles ou classiques, des instruments à vent, des cordes ou des premiers pas de danse traditionnelle, les élèves ont tous réagi de manière spontanée et dynamique, pour la plus grande joie des professeurs les ayant accueillis et de leurs maîtresses, qui avaient préparé de longue date cette rencontre et ces premiers pas en terre culturelle ", indique un communiqué.



Une sortie culturelle et ludique qui leur a permis de voir les différentes disciplines dispensées par le CAPF.



Chaque année, le Conservatoire ouvre ses portes aux établissements scolaires " afin de partager et d'ouvrir des voies et des vocations dans le monde merveilleux de la Musique et de la danse ".