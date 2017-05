5e édition de Nescafé Star : Ultime audition au conservatoire de Papeete

PAPEETE, le 21 mai 2017 - Ce samedi 20 mai a marqué la dernière audition pour le concours Nescafé Star 2017 qui s’est déroulée au conservatoire de Papeete. 68 interprètes se sont déplacés pour tenter leur chance de faire partie de cette aventure extraordinaire.



Cette journée a été décisive ! Les membres du jury ont accordé 22 places. Le choix n’était pas facile avec des candidats plus talentueux les uns que les autres. Aux auditions précédentes, les aspirants ont placé la barre très haute et les candidats venus à Papeete savaient que c’était leur dernière chance de gagner un ticket pour les sélections. Beaucoup de candidats prometteurs ont montré qu’ils étaient faits pour la scène grâce à une aisance naturelle et une voix envoûtante. Pour les sélectionner, les jurés se sont basés sur les trois critères principaux suivants : la technique et l’esthétique vocale, l’interprétation et la personnalité artistique.



Si certains candidats se sont montrés timides les premières secondes, ils ont révélé des talents d’artiste dès les premières notes de ce troisième et dernier casting. Ceux qui hésitaient ou s’inquiétaient, ont su oublier leur angoisse pour donner le meilleur d’eux-mêmes dans leurs prestations. Beaucoup ont su amener une touche personnelle et authentique qui a séduit le jury. Avec un choix de chansons très varié, ces chanteurs amateurs ont réussi à surprendre, transporter les membres du jury voire leur donner la chair de poule.