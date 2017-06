44ème salon des Marquises : une centaine d'artisans font découvrir leurs îles

PAPEETE, le 3 juin 2017 - Le 44ème salon des Marquises a ouvert ses portes ce matin. Les artisans de l'archipel exposent leur création sur le site de l'ancien hôpital de Mamao à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 11 juin prochain.



Des tikis sculptés aux oeuvres modernes, les Marquises sont à l'honneur toute cette semaine à Mamao. Le 44ème salon des Marquises a ouvert ses portes ce samedi matin, sur le site de l'ancien hôpital. Cette manifestation est organisée par la fédération artisanale Te tuhuka o te henua enana, présidée par Stéphane Tuhoe.



Plus d’une centaine d’artisans ont fait le déplacement depuis l’archipel des Marquises pour dévoiler leurs œuvres. Le visiteur pourra également découvrir des créations spécifiques aux différentes îles des Marquises comme le tapa de Fatu Hiva, la pyrogravure sur bambou, spécialité de Hiva Oa ou bien les produits sculptés et gravés sur os de Tahuata. Les artisans de Nuku Hiva présenteront les graines qui, une fois travaillées et assemblées, deviendront des colliers ou des parures. Les artisans de Ua Pou exposeront les sculptures en pierres fleuries tandis que ceux Ua Huka sont réputés pour leurs sculptures en roche basaltique. Cette diversité démontre toute l’habilité et la créativité des artisans marquisiens.



Des démonstrations de sculpture, de fabrication et de teinture de tapa ainsi que de confection de colliers en graines sont programmées durant le salon sans oublier la préparation du fameux kumu hei, ou «bouquet d’amour», en raison des senteurs aphrodisiaques qu’il dégage et qui parfume merveilleusement la chevelure des Marquisiennes.



La journée culturelle prévue samedi 10 juin à partir de 10h reprendra les activités effectuées au cours de la semaine et permettra également au public de participer à la préparation et à la dégustation des plats typiques de l’archipel. Les prestations de danses marquisiennes seront assurées par les groupes «Te Toa vii fenua enana», «Kaipeka» et «Haka iki ».



Les heures d’ouverture au public du salon sont de 8 h à 19 h.