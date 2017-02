425 millions Fcfp d'aides validées en commission pour les professionnels

PAPEETE, 24 février 2017 - Les commissions consultatives d’aide à l’équipement des petites entreprises et d'aide aux commerces de proximité et restaurants ont été réunies jeudi pour avis sous la présidence de Teva Rohfritsch.



Dans le cadre du plan de relance et de dynamisation de l’économie du gouvernement de la Polynésie française, des dispositifs d’aide à l’équipement des petites entreprises et d’aide aux commerces de proximité et restaurants sont entrés en vigueur en septembre dernier.



La mesure d’aide à l’équipement des petites entreprises a pour but d’accompagner les entreprises dans l’aménagement des locaux et l’acquisition d’équipements neufs spécifiquement dédiés à leur activité. Le montant de l’aide est plafonné à 50 % du montant total hors TVA des dépenses éligibles dans la limite de 3 millions Fcfp.



L’aide pour la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants a pour objet d’accompagner les commerçants et les restaurateurs dans leur projet de rénovation, d’aménagement et d’amélioration de l’attractivité des points de vente ou de restauration en Polynésie française. Le montant de l’aide est plafonné à 70 % du montant total hors TVA des dépenses éligibles dans la limite de 5 millions Fcfp.



Au total, 97 dossiers ont été examinés pour un montant global d’investissement hors taxes de 425 millions Fcfp.



Les entreprises sinistrées dans le cadre de catastrophe naturelle constatée par le Conseil des ministres peuvent également prétendre à ces deux mesures. Les commissions consultatives ont étudié 17 dossiers d’entreprises sinistrées, suite à la validation de la commission de recensement des sinistres et de répartition des secours. Comme annoncé par le Vice-Président, des aménagements des textes réglementaires seront présentés prochainement afin d’ajouter un volet spécifique destiné aux entreprises sinistrées dans le cadre de ces dispositifs.