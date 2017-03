42 places supplémentaires au lycée professionnel de Mahina

MAHINA, le 9 mars 2017- Ce jeudi, Etat et Pays ont signé la convention « Internat d'excellence » relative à la réhabilitation de trois sites d’internat à Atuona, aux Marquises, à Faa’a et à Mahina. Au lycée professionnel de Mahina, des places supplémentaires sont nécessaires.



Le lycée professionnel de Mahina surplombe la commune éponyme. Le cadre est bucolique, même si, par endroit, les bâtiments âgés de plus de 20 ans dénotent. 630 élèves foulent le pavé du lycée chaque jour. Ils viennent de l'île de Tahiti mais aussi des archipels les plus éloignés, comme les Australes, les Gambier ou les Marquises. La grande majorité de ces élèves dorment à l'internat. Comme le lycée, l'internat a vu passé les années. "25 ans, bien sûr, ce n'est pas trop vieux mais c'est vrai qu'il y a quelques travaux à faire", reconnaît le proviseur de l'établissement.



Devant l'infrastructure en arc de cercle, Vincent Baron, arrivé à la rentrée dernière, se réjouit de la nouvelle convention Etat/Pays relative à la réhabilitation de trois sites d’internat à Atuona, aux Marquises, à Faa’a et à Mahina. En octobre dernier, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education, a annoncé que l'Etat allait cofinancer à hauteur de 665 millions la construction des internats de Faa’a et de Atuona et la rénovation et agrandissement de celui de Mahina. Au total, ces trois projets représentent un investissement de 1,3 milliard de francs. La convention été signée ce jeudi dans l'enceinte de l'établissement professionnel de la côte est de Tahiti.