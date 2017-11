40 millions de francs pour aménager et sécuriser le marae de Taputapuātea

Le projet prévoit de rendre le site accessible par un chemin unique et de mettre en place non seulement des panneaux de signalisation, mais aussi d'utiliser les nouvelles technologies pour que les visiteurs puissent disposer de ces informations au travers de leurs outils numériques, c’est-à-dire leurs téléphones portables et tablettes.



Cependant en attendant que les aménagements soient faits, le site reste tel quel. Un gardien habite actuellement sur place et surveille déjà le site. Le ministre indique par ailleurs qu'il est formellement interdit que monter sur les pierres des sites sacrés depuis 1962.



Force est de constater qu'un gardien et une loi de sont pas suffisant pour préserver les sites historiques. Les graffitis se multiplient sur les pierres et peu à peu les structures s'affaissent. Malheureusement, ce sort n'est pas réservé qu'à Taputapuātea, les autres marae en font aussi les frais. " Ce sont souvent des gens de chez nous. Ils veulent se prendre en photos sur le site. Nos visiteurs sont bien souvent plus respectueux que notre propre population. Ce problème est constaté sur tous nos sites . " constate le ministre. Et de conclure " La restauration et la consolidation du site va commencer assez rapidement puisque les gens du bureau d'étude sont déjà sur place. Ils ont déjà fait une mission de prospection sur Taputapuātea ." Le ministre a signé le devis, ainsi, les travaux devraient commencer rapidement. Cependant, aucune date précise n'a été avancée par le ministre.