3ème journée de courses hippiques ce dimanche à l'hippodrome

PIRAE, le 06/07/2017 - Organisées par l'association "Hippique et d'encouragement à l'élevage de Polynésie", ces courses démarreront à partir de 14 heures, avec la course de poneys sur une distance de 400 mètres. Suivront d'autres parcours pour finir avec la grande course d'ambleurs attelés. Des animations poney seront également mises en place pour les enfants.



La journée démarrera dès 13 heures, avec des animations poney pour les enfants. L'ouverture des opérations de pesée des jockeys se fera devant le bâtiment Pari mutuel. L'ouverture des paris pour toutes les courses est programmée à partir de 13h30.



À 14 heures, démarrage des courses, avec le parcours poney attelés avec les jeunes drivers en herbe sur une distance de 400 mètres.



14h30 : place au duel des galopeurs importés sur 1300 mètres, avec un départ en starting gates. L’étalon Kaptain Kirkup monté par Alain Santoni prendra-t-il sa revanche sur la jument Terenui montée par Janice Formont, après avoir perdu d’un nez lors de la dernière journée ?



15h10 : départ de la course des trotteurs attelés, sur une distance de 2500 mètres avec 5 chevaux au départ derrière l’autostart, les favoris Gosimongo et Donny Wood le dernier vainqueur, seront-ils encore dans le trio gagnant ?



15h50 : la course des galopeurs nés à Tahiti, sur 1300 mètres. Départ starting gates, avec le duel entre l’étalon Angel monté par Lia Pito, opposé à la jument Heiva qui sera montée par Tuatiti Teuruarii. Avec deux victoires en trois courses, Heiva fait figure de favorite, mais qu’en sera-t-il à l’arrivée ?



16h30 : la grande Course d'ambleurs attelés, sur une distance de 2500 mètres. Départ derrière l’autostart, avec sept chevaux, et les favoris sont Mr Wunderbar drivé par James Yun Sao opposé à la jument Sifty Tuesday drivée par Pierre Izal, vainqueur de la dernière journée. Mais attention à Royale Kate et à Waipipi Falcon qui vont tenter de changer la donne à l’arrivée !