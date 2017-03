33 demandes d’aide à l’équipement des petites entreprises examinés en commision

PAPEETE, 30 mars 2017 - Dans le cadre du plan de relance et de dynamisation de l’économie du Gouvernement de la Polynésie française, la commission consultative des dispositifs d’aide à l’équipement des petites entreprises et d’aide aux commerces de proximité et restaurants, entrés en vigueur en septembre dernier, s’est tenue, mercredi après-midi, à la vice-présidence.



Après la commission consultative de l’aide pour la revitalisation des commerces de proximité et des restaurants, qui s’est tenue la veille, l’heure était venue de passer à l’examen des dossiers relatifs à l’aide à l’équipement des petites entreprises.



La commission consultative est chargée de donner un avis sur les demandes d’aide lorsque le montant total des dépenses relatives à l'aménagement des locaux et à l'acquisition d'équipements neufs, spécifiquement dédiés à l'activité de l'entreprise, est supérieur à 1 million Fcfp. Ainsi, 33 dossiers ont donc été examinés pour un montant global d’investissement hors taxes de 154 millions Fcfp.



Tous les services instructeurs continuent à se mobiliser fortement afin d’accélérer le traitement des demandes des entreprises et raccourcir autant que possible le délai de versement des subventions en tenant compte de la réglementation en vigueur.