30ème édition de la course de va’a Te Aito

PIRAE, 22 juin 2017 - Le ministre de l’Equipement, Luc Faatau, était présent, jeudi après-midi, au lancement de la compétition de va’a, « Te Aito », qui se déroule cette année, sur le site de Aorai Tini Hau, à Pirae.



Pour sa 30ème édition, le « Te Aito » 2017 rassemble 28 pays différents et 190 rameurs étrangers. Cette manifestation sportive représente un des évènements phares du va’a, après la course Hawaiki Nui, et regroupe les rameurs de V1. Elle se déroule sur trois jours.



Les jeunes rameurs ont démarré le programme de compétition, sur des parcours allant de trois à six kilomètres établi selon leur âge. Les femmes des catégories open et master devaient ensuite terminer la première journée du « Te Aito », en effectuant un parcours de 15 km. Cet évènement sportif international est également ouvert au para va’a, avec un parcours de 9 km en V6. Les journées de samedi et dimanche regrouperont les athlètes des catégories master et open hommes, ainsi que les junior hommes et femmes.



En 2016, Kevin Céran-Jérusalémy, et Hinatea Bernadino avaient remporté une troisième victoire consécutive, dans leur catégorie respective (Te Aito tane – Te aito vahine), et Landry Thong-Sing Revi s’était placé en première position dans la catégorie Taurea.