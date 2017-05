30 ans de Pacific Energy, Albert Moux réunit 500 convives

Un feu d’artifice grandiose a ouvert la voie au spectacle animé par Gabilou, ami de toujours d’Albert Moux. La troupe de o Tahiti E de Marguerite Lai a offert une prestation éblouissante. Tout était parfait : les costumes aux couleurs de la compagnie Shell Pacific, une chorégrahie particulièrement originale, des danseuses et des danseurs magnifiques… mais ce qui a particulièrement impressionné le public, c’est la composition musicale. En invitant des musiciens classiques du conservatoire à se joindre à l’orchestre traditionnel, Marguerite Lai a réussi un coup de maître. Violons, cymbales et cuivre se mariant de manière particulièrement harmonieuse au son des Toere et des ukuele, offrant au danseurs un support totalement innovant. Un grand coup de chapeau au joueur de Pù (coquillage) ;



La soirée s’est poursuivie avec une superbe prestation de la troupe de Hip Hop « All in one » , défilé, humoriste, pour se terminer sur une chorégraphie de l’école de danse de Mateata .



Une soirée d’exception qui s’est déroulée, sans une goutte de pluie en dépit des nuages menaçant, ce dernier détail nous révélant une autre des composantes den la réussite d’Albert Moux, la chance.