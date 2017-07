24,5 milliards de budget pour le CHPF

PAPEETE, le 12 juillet 2017 - Le conseil d'administration du Centre Hospitalier du Taaone a voté l'adoption du budget modificatif. Ainsi pour l'année 2017, le CHPF bénéficie d'un budget de 24, 462 milliards de Francs.



Le budget général du centre hospitalier du Taaone a été revu à la hausse par son conseil d'administration. Ainsi, le budget modificatif adopté en avril 2017 et publié au Journal officiel de Polynésie française le mardi 11 juillet connait une hausse de 9,09 % soit 2 milliards de francs.



Ainsi, le budget 2017 du Centre hospitalier de la Polynésie française est modifié tant en recette qu'en dépenses et passe de 22, 430 milliards de francs à 24, 462 milliards de francs.



Pour le budget général, le poste de la section de fonctionnement, l'ajustement budgétaire voté par le conseil d'administration s'élève à 2,023 milliards de francs tant en dépenses qu’en recettes. Le plus gros du correctif se fait au niveau des stocks (1,05 milliard de francs) et des services extérieurs, ainsi que les charges de gestion courante (90 millions de francs) et les charges exceptionnelles (110 millions de francs)



Pour la section d’investissement, c'est le budget des immobilisations corporelles qui est voté à la hausse en passant de 838,021 millions de francs à 847,021 millions de francs soit une hausse de 9 millions de francs.