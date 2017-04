22 cas de salmonelloses en février et mars

- Hygiène : Lavage des mains après être allé aux toilettes.



- La consommation de plats préparés doit respecter des chaînes du chaud et du froid.



- Les volailles doivent être consommées bien cuites.



- Les œufs doivent être consommés de préférence bien cuits. Les préparations à base d’œufs non cuits doivent être réalisées avec des œufs dont la provenance est connue, le moins longtemps possible avant leur consommation et maintenues à +4°C.