22.43 milliards de budget pour le CHPF en 2017

PAPEETE, le 22 mars 2017. Le conseil des ministres s’est prononcé sur le rendu exécutoire des délibérations portant adoption du budget général et des budgets annexes du Centre hospitalier de la Polynésie française.



Le budget général de l’établissement s’établira pour 2017 à hauteur de 22,43 milliards Fcfp :

- 21,20 milliards Fcfp en section de fonctionnement ;

- 1,23 milliard Fcfp en section d’investissement.



Quant aux six budgets annexes, ils représentent un montant global de 768 millions Fcfp. Sur la période 2011 à 2016, les recettes de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ont baissé de près de 2,3 milliards Fcfp alors que les charges ont continué de croître en raison d’une activité médicale soutenue et des coûts structurels élevés, conduisant l’établissement à rehausser régulièrement les tarifs des prestations applicables aux non-ressortissants CPS.



Il est également à noter que le CHPF accuse depuis quelques années des retards récurrents de versement de sa dotation globale de fonctionnement par le Régime de Solidarités et, depuis peu, par le Régime des non-salariés.