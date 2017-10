200 chômeurs dans une course à l'emploi

PAPEETE, le 16 octobre 2017- Jeudi, deux cents chômeurs se lanceront dans une course à l'emploi. Le Club FACE, le Sefi et le Contrat de ville organisent une première "course à l'emploi" à Tahiti. Les chômeurs iront à la rencontre des chefs d'entreprise pour recenser les emplois et stages disponibles.



La première édition de « la course à l’emploi » polynésienne aura lieu le 19 octobre 2017 au départ de la Présidence. Deux cents chômeurs parcourront Papeete, Faa'a et Punaauia pour recenser les offres d'emploi disponible.



Au premier trimestre 2017, selon l'ISPF, la Polynésie comptait 12 800 chômeurs, avec 16 demandeurs d'emploi pour chaque offre d'emploi publiée. " Avec un taux de chômage élevé, la Fondation Agir Contre l’Exclusion (FACE), en partenariat avec le Pays, le Contrat de Ville et les communes de l’agglomération de Papeete, souhaitent proposer une action innovante pour favoriser la rencontre des demandeurs d’emploi et des entreprises sur l’agglomération à travers une « course à l’emploi » " explique le dossier de presse de l'opération.



Cette opération est le fruit d’un constat : 8 fois sur 10, les employeurs recherchent leurs collaborateurs via leur réseau, ensuite dans les CV reçus en candidatures spontanées. Ce n’est qu’à la fin que les employeurs se tournent vers le SEFI, les agences d’intérim ou la presse. A l’inverse, ce sont les moyens utilisés en premier par les demandeurs d’emploi dans leur recherche. On ces derniers n’ont accès qu’à environ 20% des offres d’emploi.



Par ce process de recrutement, les employeurs se privent d’une grande diversité de candidatures mais surtout exclus de fait les demandeurs d’emploi qui disposent de peu de réseau ou dont l’entourage n’est pas en activité.



Le principe de « la course à l’emploi » est donc d’aller directement à la rencontre des entreprises pour connaître et faire connaître leurs besoins en ressources humaines au travers d’une action proactive et positive.



" Cette opération crée de l'émulation et permet de redynamiser la démarche vers l’emploi des chercheurs d’emploi et d’enrichir leur connaissance du tissu économique local et des réalités du marché de l’emploi sur le territoire. En participant à cet événement, les chercheurs d’emploi ont l’opportunité de trouver un emploi ou un stage, de découvrir les entreprises d’une commune, de connaitre les potentialités d’emplois sur le marché caché, de découvrir et/ou se familiariser avec le monde de l’entreprise (attitude, présentation…) ", conclut le communiqué de presse.