20 millions de dollars sous un matelas près de Boston

New York, Etats-Unis | AFP | mardi 24/01/2017 - Près de 20 millions de dollars sous un matelas: c'est ce que les autorités du Massachusetts ont retrouvé début janvier en remontant la piste d'une gigantesque escroquerie.



C'est le procureur fédéral du Massachusetts qui a révélé la découverte de ce butin à Westborough, près de Boston (nord-est), lundi dans une photo postée sur Twitter (@DMAnews1).



L'argent proviendrait d'une escroquerie sur le mode de la pyramide de Ponzi, dont les enquêteurs ont commencé à remonter le fil début 2014, selon un communiqué du procureur.



Les auteurs de l'escroquerie récoltaient leur argent via une société baptisée TelexFree, depuis démantelée, dont l'un des fondateurs, James Merrill, a été arrêté et a plaidé coupable en octobre dernier, tandis que l'autre, un Brésilien, Carlos Wanzeler, a fui les Etats-Unis pour le Brésil.



Les liasses de billets ont été découvertes grâce à la coopération d'un suspect: il a réussi à caler un rendez-vous avec un émissaire brésilien de Wanzeler, qui a mené les autorités jusqu'à l'appartement où se trouvait le fameux matelas.



cat/bdx