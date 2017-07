1ers Championnats du monde de va’a marathon : Tahiti termine en beauté

Roland Tere, capitaine de la sélection V6 :



Ton analyse de la course ?



« Cela a été dur au départ, on était en train de se « chercher » puis on s’est « trouvés » aux alentours du 2e tour quand les Californiens sont revenus sur nous. On s’est relativement économisés au 1er et 2e tour, on savais qu’au 3e tour il fallait creuser l’écart pour qu’il n’y ait plus personne derrière. »



Vous avez pu faire valoir vos qualités dans le surf ?



« Voilà, on a bien surfé, bien géré. On prenait un peu d’eau, surtout à la sortie vers l’océan, c’est ce qui rendait un peu plus difficile les premières minutes dans le surf mais il a fallu faire avec, c’était pareil pour tout le monde. »



Satisfaits de cette médaille d’or ?



« C’est une grande satisfaction, surtout que cela se déroule chez nous. 1ers championnats du monde, on est premiers chez nous, cela restera longtemps dans les annales. C’est aussi quelque chose qui manquait au palmarès de Shell Va’a. On a pu réaliser ça aujourd’hui. C’est une victoire que l’on doit aussi au staff, à l’entreprise Shell et à notre patron Albert Moux. »



Un dernier mot ?



« Je remercie toute la Polynésie qui a pu nous suivre dans les médias, je remercie ma famille, celle des rameurs et je passe un coucou à mon île de Tubuai et à mes parents qui nous ont surement regardés. » Propos recueillis par SB