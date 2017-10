1962-2017 : le port autonome fête ses 55 ans

Le port autonome est né en 1962 pour permettre une importante montée en puissance du trafic maritime. C'est en 1974 que la direction du port autonome, autrefois située à Fare Ute, s'installe à Motu Uta. En l'espace de 20 ans, le port subit différentes extensions. Il devient "le poumon économique de la Polynésie" , comme l'indique le dossier de presse du port autonome.



En 1986, le port autonome obtient une partie du terrain domanial qui constitue aujourd'hui la marina Taina à Punaauia.



Dans les années 1990, le développement du port se poursuite. Un port de pêche est aménagé avec un quai de 150 mètres et une tour à glace, une criée et un bâtiment de mareyage pour le poisson frais destiné à l'export.



En 1995, la gestion du port de Vaiare, à Moorea, est confiée au port autonome. Une nouvelle gare maritime se construit. 22 ans plus tard, cette gare fait aussi partie des projets du port autonome. Le directeur souhaite lancer des études pour ae redimensionner et assurer plus de sécurité aux passagers. "C'est aussi une volonté du côté de Raiatea, au niveau du quai de Uturoa. Nous souhaitons le réaménager pour inciter les paquebots à y revenir" , affirme Georges Puchon.



Ces dernières années, de nouvelles infrastructures ont vu le jour à Papeete. Il y a d'abord eu l'épi Nord du quai des paquebots en 2003, la gare maritime en 2012 puis une marina "de luxe" en 2015. D'ici 2020, l'esplanade Jacques Chirac, la promenade ainsi qu'un terminal de croisière et une passerelle devraient voir le jour.



Les 55 ans du port autonome sont l'occasion de retrace cette épopée et d'écrire son avenir, comme le souhaite le directeur.