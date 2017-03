18 étudiants certifiés au suivi des récifs coralliens

PAPEETE, le 6 mars 2017. Dans le cadre de leur formation en écologie (module écosystèmes marins, coordonné par le professeur Nabila Gartner-Mazouni, les étudiants de l’université de Polynésie française inscrits en Licence 3ème année SVT (Sciences de la vie et de la terre) ont pu bénéficier d’un programme de formation Reef Check.





Reef Check Polynésie, coordonné par l’association Te mana o te moana, a pour objectif d’impliquer des bénévoles motivés dans le suivi des récifs coralliens, un écosystème riche et vital pour de nombreuses populations insulaires et un réservoir unique de biodiversité. Les données collectées sont ensuite envoyées à Reef Check international et servent d’appui aux programmes de recherche scientifique et à la gestion des zones marines.